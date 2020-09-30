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30.09.2020 - 19:01 | | AA

Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal Ä°yi Niyet Elçisi" oluyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers formasÄ± giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal Ä°yi Niyet ElÃ§isi" olacak.Â

Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal Ä°yi Niyet Elçisi" oluyor
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers formasÄ± giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal Ä°yi Niyet ElÃ§isi" olacak.Â 

UNICEF TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Cedi Osman, yarÄ±n saat 11.30'da "Zoom" Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecek basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Ulusal Ä°yi Niyet ElÃ§isi" olarak atanacak.Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle dijital olarak dÃ¼zenlenecek basÄ±n toplantÄ±sÄ± milli basketbolcu ve UNICEF TÃ¼rkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'in katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â 

UNICEF ile son iki yÄ±ldÄ±r Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten Cedi Osman, iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Gaziantep ziyaretinde hem TÃ¼rk hem de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklarla bir araya gelmiÅŸti.

Cedi Osman, UNICEFin Ulusal Ä°yi Niyet ElÃ§isi oluyor

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