Cedili Cleveland, deplasmanda kayıp

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşılaştığı Denver Nugguts'a 115-99'luk skorla mağlup oldu. Ligde 35. yenilgisini alan Lakers'ta LeBron James'in 31 sayı, 7 ribaundluk performansı yetmedi. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Denver'da ise Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murry 19 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Brooklyn, Cedi'li Cleveland'ı mağlup etti

Brooklyn Nets, Barclays Center'da mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 113-107 mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Nets'te Spencer Dinwiddie 28 sayı, 5 asist ve D'Angelo Russell 25 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 35 dakikada süre aldığı maçta 5 sayı, 6 ribaund ve 4 asist oynadı. Takımda ayrıca Kevin Love 24 sayı, 16 ribaund ve David Nwaba 22 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Charlotte Hornets: 84 - Miami Heat: 91

Detroit Pistons: 131 - Minnesota Timberwolves: 114

Washington Wizards: 132 - Dallas Mavericks: 123

Atlanta Hawks: 104 - San Antonio Spurs: 111

Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 107

Chicago Bulls: 108 - Philadelphia 76ers: 107

New Orleans Pelicans: 104 - Utah Jazz: 114

Phoenix Suns: 107 - New York Knicks: 96

Sacramento Kings: 109 - Boston Celtics: 111

Los Angeles Lakers: 99 - Denver Nuggets: 115