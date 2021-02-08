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08.02.2021 - 07:00 |

Çekim merkezi Tuzla

Bakan Kasapoğlu, projelendirilen spor alanlarını incelediği Tuzla için “Hem İstanbulumuzun, hem ülkemizin birçok sporcuyu yetiştiren yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan olacak” dedi

Çekim merkezi Tuzla
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi tarafından projelendirilen spor alanlarını inceleyerek Belediye Başkan’ı Dr. Şadi Yazıcı’dan bilgi aldı. İncelemeler sırasında Kasapoğlu’na AK Parti İstanbul Milletvekilleri Eyüp Özsoy, Osman Boyraz ve Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur da eşlik etti.
Kasapoğlu, “Gençlerimize bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm imkânları en güzel şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu manada inanıyorum ki Tuzla, hem İstanbulumuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak. Ben bu vesile ile Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize değerli ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Tuzla’da birçok branşın alt yapısının olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Tuzla Belediyemizin hem sporcu dostu hem de genç dostu olan çok güzel çalışmaları ve yatırımları var. Bizim de, yerel yönetimler ile işbirliklerimiz var pek çok alanda. Yeni spor yatırımları ve özellikle sadece birkaç branşın değil, Tuzla’da birçok branşın ciddi potansiyeli ve alt yapısı olduğunu memnuniyet ile gördük. Bunları inşallah önümüzdeki süreçte yeni projeler ile belediyemiz ile el ele vererek geliştireceğiz” diye konuştu.

Çekim merkezi Tuzla

 

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