17.10.2020 - 17:08 |
Celta Vigo - Atletico Madrid (CANLI)
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi sayfamızdan şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.
La Liga'da haftanın şifresiz maçı Celta Vigo ile Atletico Madrid arasında oynanıyor. D Smart Youtube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanan mücadeleyi sayfamızdan izleyebilirsiniz.
Ev sahibi Celta Vigo'da Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.