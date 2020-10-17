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17.10.2020 - 17:08 |

Celta Vigo - Atletico Madrid (CANLI)

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi sayfamızdan şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

Celta Vigo - Atletico Madrid (CANLI)
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La Liga'da haftanın şifresiz maçı Celta Vigo ile Atletico Madrid arasında oynanıyor. D Smart Youtube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanan mücadeleyi sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Ev sahibi Celta Vigo'da Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

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