Celta Vigo - Atletico Madrid (CANLI)

La Liga'da haftanın şifresiz maçı Celta Vigo ile Atletico Madrid arasında oynanıyor. D Smart Youtube kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanan mücadeleyi sayfamızdan izleyebilirsiniz.

Ev sahibi Celta Vigo'da Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.