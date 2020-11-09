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09.11.2020 - 15:23 | | İSTANBUL (AA)

Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'da teknik direktör Oscar Garcia ile yollar ayrıldı.

Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi
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Celta Vigo Kulübü, 47 yaşındaki İspanyol teknik direktör Oscar Garcia ve ekibinin görevine son verildiğini duyurdu. Daha önce İsrail'de Maccabi Tel Aviv, İngiltere'de Brighton, Watford, Avusturya'da Salzburg, Fransa'da Saint-Etienne ve Yunanistan'da Olympiakos'u çalıştıran Oscar Garcia, Kasım 2019'da Celta Vigo'nun başına geçmişti. 

Milli futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u da kadrosunda bulunduran Celta Vigo, Oscar Garcia yönetiminde geçen sezon son hafta La Liga'da kalmayı başarmıştı.

Bu sezon ise 9 haftada 7 puan toplayan Celta Vigo, düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada yer aldı. 

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Celta Vigoda Oscar Garcia dönemi sona erdi

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