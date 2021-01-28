Cem İlkel çeyrek finale yükseldi!

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Open I tenis turnuvasında ilk gün eleme ve ana tablo karşılaşmaları yapıldı.

Serik ilçesindeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen ATP Challenger Turnuvası olan Club Megasaray Open I'de ilk gün karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde eleme ve ana tablo karşılaşmaları oynandı.

Ana tabloda korta çıkan milli tenisçi Cem İlkel ilk maçında Brezilyalı rakibi Joao Menezes'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle yenerek 2. tura yükseldi. İkinci maçında ise 9 ATP Challenger şampiyonluğu bulunan dünya eski 21 numarası Arjantinli Leonarda Mayer ile karşılaşan İlkel, bu maçı da 7-5 ve 6-1'lik setlerle kazanarak turnuvada çeyrek finale yükseldi.

Ana tabloda ter döken milli tenisçi Ergi Kırkın, Ekvadorlu Emilio Gomez'e 6-4 ve 6-1'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.

Turnuvanın 1 numaralı seri başı İspanyol tenisçi Jaume Munar da vatandaşı Carlos Teberner ve Çek raket Zdenek Kolar'ı turnuvanın dışına iterek çeyrek finale yükseldi.

Tenisin son dönemlerde dikkati çeken isimlerinden 18 yaşındaki Lorenzo Musetti ise Alejandro Tabilo ve Ramkumar Ramanathan'ı eleyerek son sekiz arasındaki yerini aldı.

Elemelerde mücadele eden Yankı Erel ve Sarp Ağabigün rakiplerine yenilerek ana tabloya yükselemedi. Yine çiftler mücadelesinde Sarp Ağabigün ve Ergi Kırkın, rakipleri Luis David Martinez ve Davig Vega Hernandez'e 6-1 ve 6-4'lük skorlarla yenilerek turnuvaya veda etti.

Club Megasaray Open'da yarın teklerde ilk tur ve ikinci tur karşılaşmaları devam ederken çiftlerde ise ilk tur ve çeyrek final maçları oynanacak. Milli tenisçi Marsel İlhan, Duje Ajdukovic karşısında mücadele verecek. Yarın Cem İlkel ve Marsel İlhan tandemi çiftlerde ise ilk maçlarına çıkacak.