Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile pazartesi günü konuşurken, “2-1’lik skor avantaj değil. Rakibin tek hedefi olarak kupa kaldı. Çok zor bir maç olacak” demişti. Lakin o kadar zor olmadı. Trabzonspor ligden sonra kupada da uygun adım yürüyüşünü sürdürdü.

Aslında final vizesinin alınacağı böylesi önemli bir maçta futbol adına fazla beklentim yoktu ama, bu sezon tek hedefi kupa olan Fenerbahçe’nin bu kadar da kötü olmasını beklemiyordum. Trabzonspor’un tuzağına düştüler.

Uzun bir aradan sonra lige dönüşün sıkıntı yaratacağı belliydi. Görünen o ki, hem oyun kalitesinin düşmesi, hem sakatlık riski her takım için beklenmedik sürprizlere yol açmaya devam edecek kalan bölümde.

Trabzonspor maçın hemen başında golü bulunca refleks olarak vites düşürdü. Belki bir taktik anlayış değildi fakat, Fenerbahçe’yi kendi yarı alanında karşılayıp, fazla yorulmadan, turu garantiye alacak skoru düşünmekte haklıydı bordo-mavili futbolcular. Buna bir de ligin hızlı hücumu en iyi oynayan takımı unvanı da eklenince, Trabzonspor istediğini elde ederken, Fenerbahçe’nin tüm hayallerini yıkıp geçti.

Fenerbahçe gerçekten berbat bir sezonu noktaladı diyebiliriz. Evet erken yenilen gol moralleri bozmuş olabilir ama turu geçmek için o kadar yetersiz kaldı ki ev sahibi takım. Mehmet Ekici’nin ikinci yarıda oyuna girmesi de yetmedi. Ekici tek başına ne yapabilirdi ki? Hele karşısında kalesine duvar ören Uğurcan gibi bir yetenek olunca. O vurdu, öteki tuttu.

Trabzonspor finali garantileyen golü yine müthiş bir organizasyonla buldu. Ekuban - Sörloth işbirliği ve uzatmada Novak’ın bitirici vuruşu buram buram kalite kokuyordu.

Az ama öz pozisyonlarla Fenerbahçe’yi farklı bir skorla evinde yıkmak, bu sezonun fırtınasına yakışan bir performans oldu.

Üç aylık aradan sonra yoğun maç trafiğini kayıpsız sürdürmek ve iki kulvarda da “ben varım” demek, her türlü övgüyü hak ediyor.

Trabzonspor’un sahaya yansıttığı mücadeleci karakteri başarıya çevirme yeteneği, onu rakiplerinden ayrıştıran en önemli özelliği.

“O sezon bu sezon mu?” sorusunun yanıtı işte burada yatıyor!