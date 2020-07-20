Trabzonspor’un bu sezon aldığı en ciddi eleştiri, “Üç büyüklerin bu kadar kötü olduğu bir sezonda fırsat kaçar mı” idi.

Kesinlikle katılmıyorum. Bordo-mavili ekip bu rakiplerine puan vermedi. Aksine onların puanları kazandı.

Asıl sorgulanması gereken konu, kolay görünen bazı maçlara neden konsantre olamadığı ve sürekli alarm veren bu savunmasıyla hesapta olmayan kayıplar yaşamasıydı. Buna çözüm üretemenin faturası ağır oldu. Pandemi süreci takımların tamamına yakınını olumsuz etkiledi. Galiba en çok da Trabzonspor’u.

Karadeniz ekibinin maç öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansı vardı. Başakşehir puan kaybedecek, Trabzonspor ise mutlaka kazanacak, heyecan son haftaya taşınacaktı. Ama nerede? Bırakın liderin alacağı sonucu, Trabzonspor asli görevini yapabildi mi? Net söyleyeyim, elleriyle kendi kuyusu kazdı.

Maçla ilgili fazla söze gerek yok. Çünkü son dönemlerin o kangren hale dönüşen rahatsızlığı aynen devam ediyor. Golü buluyor, sonra geriye yaslanıyor, çok adamla hücuma çıkarken top kaybı yaşıyor ve rakibe hızlı ataklarda pozisyon vermeyi sürdürüyor. Dolayısıyla doksan dakikayı gol yemeden tamamlamak da mucizeye dönüşüyor. Dün gece de iki farklı öne geçmesine karşın bu avantajını koruyamaması ve sahadan yenilgi ile ayrılması, tarihe geçecek bir istatistik olacak. Bu açıklanabilir bir tablo ise, biri herkesi aydınlatsın lütfen!

Bakın; eğri oturalım doğru konuşalım. Bugüne kadar bu takımı ayakta tutan üç isim vardı. Biri Sörloth, diğeri Uğurcan. Atan ile tutan. Üçüncüsü ise kritik anlarda devreye giren arka direk ustası Novak. Hangi teknik adam istemez bu oyuncuları kadrosunda? Eminim taliplileri sıraya girecek.

Onların Trabzonspor’a kazandırdığı kritik puanlar olmasa, inanın şampiyonluk yarışından söz edilemez, bugünler görülemezdi. Demek ki sorun düşünüldüğünden büyük.

Gelelim Konyaspor’a. Geçen hafta Başakşehir’i, dün gece de Trabzonspor’u geçerek mucize bir işe imza attılar. Takdir edilecek bu başarı için Bülent hoca ve bir an vazgeçkeyen futbolculara koca bir alkış gelsin bizden de.

Son olarak; Trabzonspor’un lig başında hedefi ne idi? Şampiyonluk, olmazsa Avrupa vizesi ve 10 yıl sonra Türkiye kupasını kazanmak. UEFA’dan ceza kalksa bile şampiyonlar ligi elemeleri dahi sıkıntıda artık. Son kulvar ise Türkiye kupası. Kazanırsa, kısıtlı bütçe ile mücadele eden bu takıma “başarısız” demek zor.

Alanyaspor ile oynayacağı finalin son düdüğü çaldıktan sonra herkes şapkasını masaya koyar, kendi muhasebesini yapar sanırım. Çünkü çıkarılacak çok ders var.