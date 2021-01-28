Zaten tüm takımlar için yoğun bir maç trafiği söz konusu. Sakatlar, cezalar teknik adamları zorluyor. Bu koşullarda Futbol Federasyonu’nun süper kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı’nı tercih etmesi, anlaşılabilir bir tercih değildi. Kışın en soğuk günlerinde, sert rüzgarıyla ünlenmiş stadında, tipi altında mücadele etmek oyuncuların işlerini güçleştirdi. Bu olumsuzluklar futbolun kalitesini düşürdü. Ve son soru, seyircisiz bir maç niçin bu saatte başlar?..

HHH

Öncelikle Trabzonspor’u bu anlamlı kupayı müzesine götürdüğü için kutlamak gerek. Amaç kazanmak ve lige motivasyon katmak ise, Karadeniz ekibi doksan dakikadan avantajlı çıktı.

Golleri, penaltısı, kırmızı kartları ve olayları ile anımsanacak bir maçtı. Kupanın adı “süperdi” ama, sahadaki oyun ve son bölümde yaşanan gerilim her şeyin önüne geçti.

Faul düdükleriyle sık sık duran, temposusuz, vasat bir ilk yarı izledik. Karşılıklı top kayıpları da cabası.

Son şampiyon Başakşehirspor’un eksiği çoktu. Ya Trabzonspor cephesi? Abdullah hoca kullanabileceği en iyi kadroyu sürdü sahaya. Yedek kulübesine bakarsanız, fazla da seçeneği yoktu aslında. Rotasyon yapamaz, sakatlanan bir oyuncuyu ikame edecek ikinci ismi bulamaz.

Lakin kupa, Avcı’ya ve Trabzonspor’a sezonun kalan bölümü için paha biçilmez bir kredi sağladı. Şunu da unutmayalım; Trabzonspor’un bu sezon en değerli transferi Abdullah Avcı’dır. Sanırım hoca geldiğinde burun kıvıranların fikri de değişmeye başlamıştır.

İlk bölümde hücumu daha çok isteyen taraf bordo-mavililer idi. Organize atak sayısı yetersizdi ama Berat ve Nwakaeme’nin uzaktan şutları, Djaniny’in ise kaleci Mert’in eldivenlerinde eriyen vuruşu akıllarda kaldı.

Finalin hikayesini değiştiren gol, Başakşehir adına trajik bir pozisyon ile geldi. 47. dakikada Serkan’ın ortaladığı topu Ponk ters bir vuruşla kendi kalesine yönlendirdi. İlginç olan, ellerini kullanma avantajına karşın kaleci Mert’in Djaniny’e o kafayı vurdurması idi.

Ve, VAR’la gelen eşitlik sayısı. Üç dakikalık bir inceleme süreci sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehirli Fernandes’in şutunda Edgar’ın topa nizami olmayan biçimde elle müdahale ettiğine hükmetti. Ba, defalarca seyredilecek bir penaltı golüne imza attı.

Aksiyon başlamaya görsün. Trabzonspor’un oyuna ağırlığını koymaya başladığı bölümde Başakşehirspor’un planlarını bozan kırmızı kart geldi. Epureanu’nun dirseği Ekuban’ın yüzünü bulunca, hakem bu sorumsuzluğu cezasız bırakmadı.

Sonrası gerilimin tavan yaptığı dakikalar ve çirkin görüntüler vardı. Trabzonspor’un Ekuban ile kazandığı ikinci gol öncesi Djaniny’in topu alırken Hasan Ali’ye faul yaptığı itirazları VAR incelemesinde “temiz çıktı” ama, saha kenarını karıştırdı.

Hakem Uğurlu, faturayı iki kırmızı kartla kesti.

14 dakikalık uzatma mı? Maç heyecanını yitirmiş, bitse de gitsek modundaki oyuncular son düdüğü bekledi. Ben, iki takım oyuncularının bu şartlardaki özverili ve iyi niyetli duruşunu takdir ettim. Sakinliklerini koruyarak finalin üzerine çökecek bir kabusu engellediler.