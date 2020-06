Şampiyonluk yarışında son viraja girilirken sadece işine odaklanacaksın. Bu aşamada rakiplerinin ne yaptığı değil, senin yapacakların önemli olmalı. Dedikodulara kulağı tıkayacak, polemikler motivasyonunu bozmayacak, kendi senaryonu yazacak ve gündemini oluşturacaksın.

Alanyaspor maçı öncesi yaratılan hava, Trabzonspor için büyük tehlike idi. Bu olumsuzluğa Sosa’dan sonra Nwakaeme’nin de sakatlığı eklenince, Karadeniz ekibinin zorlu deplasmanda nasıl bir performans göstereceğini merak ediyordum doğrusu.

Çok ilginç bir maç oldu. Trabzonspor her iki yarının uzatma dakikalarında yediği gollerle yıkıldı. Tabii konsantrasyon eksikliğinin büyük rolü vardı puan kayıbında. Her şey bitti derken, faturası çok ağır oldu. Ve şimdilik liderlik gitti!

Aslında maç bordo-mavili takımın istediği gibi başladı. Henüz 7. dakikada Sörloth rakip savunmanın hatasını değerlendirip Abdülkadir Ömür’ü golle buluştururken, işinin sadece rakip ağları havalandırmak olmadığını kanıtladı. Lakin sıkı markaj altında oynamak kolay değil. Norveçli sürekli alan değiştirmek zorunda kalınca, yeteri kadar pas alamadı ve Trabzonspor’un hücum organizasyonları aksadı. Elbette Nwakaeme’nin eksikliğini de derinden hissetti. Ekuban farklı yeteneklere sahip ama bu boşluğu dolduracak özelliklere sahip değil. Ama dün gece, Ndiaye ile birlikte takımın en gayretli ismi olarak dikkat çekti. Orta alanda Abdülkadir Ömür ve adaşı Parmak savunma anlamında etkisiz kaldı. Guilherme de yeterli desteği veremeyince, ev sahibi takım ikinci bölgeden kanatlara taşıdığı toplarla pozisyon üretti. Bunu maç boyunca da sık sık yaptı. Nitekim ilk bölümün uzatma dakikalarında gelen eşitlik sayısı, bu zaafiyetin sonucu idi.

Pandeminin futbola en ciddi etkisinin sakatlık olduğunu görüyoruz. Trabzonspor’da bu kez kaleci Uğurcan, ikinci yarı başlarken yerini Erce’ye bırakmak zorunda kaldı. Karadeniz ekibinin en büyük şansı, birbirinden güvenilir file bekçilerine sahip olması. Erce müthiş kurtarışlarıyla uzun süre takımını dirençli tuttu. Ama yine uzatma dakikalarında gelen müthiş gol vuruşunda yapacağı fazla bir şey yoktu. Tüm takım seyretti, defalarca rakip kaleyi yoklayan Bakasetas bu defa affetmedi.

Artık kimse oyunun kalitesine bakmıyor. Skora odaklı bir süreç yaşıyoruz. Ligin boyu kısaldı. Her maç zor. Dolayısıyla Trabzonspor’un moralini bozmadan işini ciddiyetle sürdürmesi şart. Hatalarından ders çıkararak ve sezonun son düdüğü çalıncaya kadar mücadele ederek yapmalı bunu. Ve kazanılacak 18 puan olduğunu unutmamalı.