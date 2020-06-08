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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oluyor
08.06.2020 - 10:31 | | Fanatik

Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oluyor

İtalyan devi, Cengiz Ünder için kesenin ağzını açtı. İtalyan devi, Milli gururumuz için Roma’ya 30 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oluyor
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Juventus’un Cengiz Ünder’e olan ilgisi ciddileşiyor. İtalyan devinin transfer sihirbazı sportif direktörü Fabio Paratici, 22 yaşındaki yıldızı bir süredir takip ediyordu.

Paratici, Milli forma ile Fransa karşısında gösterdiği performansın ardından Cengiz’i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Juventus, yıldız futbolcu için 30 milyon Euro’yu gözden çıkarttı. Alternatif teklif ise Cengiz’e karşılık stoper Daniel Rugani’nin yanı sıra 15 milyon Euro önermek.

Juve, resmi teklif için Milli yıldızımızın özel hayatıyla ilgili başlattığı araştırmanın tamamlanmasını bekliyor. Referanslar olumlu gelirse, İtalyan devi, işi bir an önce bitirmek için Roma’nın kapısını çalacak.

Cengiz Ünder, 30 milyon Euro karşılığında Juventusa transfer oluyor

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