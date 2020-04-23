Cengiz Ãœnder baÅŸlattÄ±, TVF destek verdi

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli futbolcu Cengiz Ãœnder tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan 23 Nisan KampanyasÄ±'na destek verdi.Â

TVF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Cengiz Ãœnder'in, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin (TBMM) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 23 Nisan KampanyasÄ±'nda 100 okula 11'er futbol topu hediye ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Â AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, federasyon olarak bu anlamlÄ± kampanyaya destek verdiklerini belirterek, TÃ¼rkiye genelindeki ihtiyaÃ§ sahibi okullara 100 mini voleybol seti hediye edeceklerini duyurdu.Â

ÃœstÃ¼ndaÄŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma, "BÃ¶ylesine anlamlÄ± ve Ã¶zel bir gÃ¼nde milli sporcumuz Cengiz Ãœnder'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan Ozan Tufan, Mert GÃ¼nok ve SertaÃ§ ÅžanlÄ±'nÄ±n desteÄŸiyle 100 okulumuza Ã§ok gÃ¼zel hediyeler gitti. Biz de 100 okulumuza geleceÄŸin voleybolcu yÄ±ldÄ±zlarÄ± iÃ§in mini voleybol seti armaÄŸan ediyoruz. Nice 100 yÄ±llara!" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Â Kampanyaya, milli sporculardan Mert GÃ¼nok 100 okula 2'ÅŸer Ã§ift kaleci eldiveni, Ozan Tufan 100 okula kitap ve SertaÃ§ ÅžanlÄ± da 100 okula 200 basketbol topu baÄŸÄ±ÅŸta bulunarak katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.