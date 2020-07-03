03.07.2020 - 00:39 |
Cengiz Ünderli Roma, Udinese'ye yıkıldı!
Serie A'da 29. hafta maçında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Roma'nın 10 kişi kaldığı mücadeleyi Udinese 2-0 kazandı. Roma'da Cengiz 45 dakika sahada kaldı.
Serie A'da 29. hafta maçında Roma, Udinese'yi konuk etti. Müsabakayı Udinese sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Udinese'nin gollerini 12. dakikada K. Lasagna ve 78 dakikada Nestorovski kaydetti. Roma'da Perotti 29. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder müsabakaya ilk 11'de başlarken ikinci yarıda yerine Mkhitaryan oyuna girdi.
Roma 48 puanla 5. sırada kaldı. Udinese ise 31 puanla 14. sıraya yükseldi.
Juventus 3-1 Roma Maç Özeti