Cenk İldem, Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinde eksik olan "altın madalyayı" hedefliyor

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cenk İldem, başkent Roma'da 10-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın provasını yapacağını belirtti.

Son durumunu görmek için Avrupa Şampiyonası'nın iyi bir fırsat olduğunu aktaran Cenk İldem, "En büyük hedefim, olimpiyatta finalde güreşmek. Avrupa Şampiyonası, bu açıdan da önemli. Olimpiyat öncesi rakiplerimizi burada göreceğiz. Kendi durumumuzu görüp eksiklerimizi tamamlayacağız. Daha önce Avrupa'da 6 madalyam var ama bunların içinde altın yok. İnşallah, İtalya'da eksik olan altın madalyayı alırım." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 biletini erkenden aldığını hatırlatan Cenk, "Madalyaların en büyüğü olimpiyatta alınandır. Beni en çok motive eden bu. Artık en büyük hedefim, olimpiyatta madalya. Rio 2016'da bronz madalya almıştım. Olimpiyata 6 ay gibi bir süre var. İnşallah, eksiklerimi giderip Tokyo'da altın madalya için mindere çıkacağım." diye konuştu.

- Cenk İldem için Tokyo son

Cenk İldem, kariyerindeki son olimpiyat sınavını Tokyo 2020'de vereceğini dile getirdi.

Kariyerinin sonuna yaklaştığını aktaran 34 yaşındaki güreşçi, "Hala iyi çalışıyorum ve genç hissediyorum, bundan yana bir sıkıntı yok. Tabii mental bir yorgunluk var. 2024 Olimpiyat Oyunları'nı sporcu olarak görmem düşük bir ihtimal. Artık farklı alanlarda güreşe hizmet edebilirim. Bu olimpiyat son olacağı için benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sivasspor gurur verici bir şekilde ilerliyor"

Cenk İldem, Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan memleketinin takımı Demir Grup Sivasspor'la gurur duyduğunu aktardı.

Bu sezon Anadolu'dan şampiyon çıkacağına inandığını belirten Cenk, şunları kaydetti:

"Sürekli takip ediyorum. Sivasspor, gurur verici bir şekilde ilerliyor. Bu sezon Anadolu'nun gururu olduk. Şampiyonluk için bir Sivaslı olarak çok heyecanlıyım. Anadolu takımının tekrar şampiyon olması güzel olur. Sivasspor bunu yapabilecek bir takım. Kalbimiz, yüreğimiz onlarla."