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Haberler1.Lig Haberleri Cenk Özkacar, imza için Fransa'ya uçtu
17.08.2020 - 12:12 | | DHA

Cenk Özkacar, imza için Fransa'ya uçtu

TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altay'ın 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Özkacar, transfer olduğu Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'la sözleşme imzalamak için bu sabah Fransa'ya gitti.

Cenk Özkacar, imza için Fransa'ya uçtu
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Lyon bu transfer için Altay'a 1.5 milyon Euro (13 milyon TL) bonservis bedeli ödeyecek. İzmir ekibi, oyuncunun başka bir kulübe satışından yüzde 10 pay alacak. TFF 1. Lig'deki tek sezonluk performansıyla, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Manchester City gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon'a transfer olan Cenk, yeni takımında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerse Altay 500 bin Euro daha bonus kazanacak. Ümit Milli Takım formasını da terleten Cenk'in anlaşmasında maç sayısına göre farklı bonus maddelerinin yer aldığı da öğrenildi.

İki kulüp arasında imzalanan protokol nedeniyle Cenk, transferi konusunda hiçbir açıklama yapmadan İzmir-İstanbul aktarmalı Lyon uçağına binerek Fransa'ya hareket etti.

Cenk, 2018-19 sezonunu 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'da kiralık geçirmiş, geçen sezon ilk kez Altay'da A takım formasını giymişti.

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