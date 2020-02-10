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Haberler1.Lig Haberleri Cesar Grup Ümraniyespor'da Sait KarafÄ±rtÄ±nalar dönemi!
10.02.2020 - 21:16 |

Cesar Grup Ümraniyespor'da Sait KarafÄ±rtÄ±nalar dönemi!

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ãœmraniyespor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Sait KarafÄ±rtÄ±nalar getirildi.Â

Cesar Grup Ümraniyespor'da Sait KarafÄ±rtÄ±nalar dönemi!

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ãœmraniyespor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Sait KarafÄ±rtÄ±nalar getirildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Futbol takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Sait KarafÄ±rtÄ±nalar getirilmiÅŸtir. HocamÄ±za hoÅŸ geldin diyor, yeni gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diliyoruz." denildi.

Ãœmraniyespor KulÃ¼bÃ¼, bu sabah teknik direktÃ¶r Ahmet TaÅŸyÃ¼rek'le yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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