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20.02.2020 - 15:59 | | AA

CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi bugün Lüksemburgta yapıldı.

CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)nun genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu. Eczacıbaşı VitrA, Italy Savino Del Bene Scandicci ile, Fenerbahçe Opet, Italy Igor Gorgonzola Novara ile, VakıfBank ise Dinamo Moskova ile karşılaşacak. 

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, 2020 CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final ilk maçlarını 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk ayağının 24 Mart, rövanşının 09 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Liginde, final karşılaşması ise 16 Mayısda Almanyanın başkenti Berlinde bulunan Max-Schmeling-Hallede oynanacak.

2020 Kadınlar CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet (Türkiye)  Italy Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Dinamo Moskova (Rusya)  VakıfBank (Türkiye)

Italy Savino Del Bene Scandicci (İtalya)  Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) Italy Imoco Volley Conegliano (İtalya)

CEV Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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