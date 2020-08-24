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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea, Havertz'i renklerine katıyor! 100 milyon euroya...
24.08.2020 - 15:16 |

Chelsea, Havertz'i renklerine katıyor! 100 milyon euroya...

İngiliz devi, sezonun flaş transferine imza atıyor. Leverkusen'in yıldızı Kai Havertz'i 100 milyon euroyu bulan bonservisle transfer ediyor.

Chelsea, Havertz'i renklerine katıyor! 100 milyon euroya...
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Avrupa futbolunda yeni sezon için geri sayıma geçilirken Chelsea, Kai Havertz transferiyle ses getirdi.

Guardian'ın haberinde, Londra kulübü Bayer Leverkusen'e Havertz için 80 + 20 olmak üzere 100 milyon euro ödeyecek.

21 yaşındaki Alman futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Ofansif orta saha olarak oynayan genç yıldız, Bayer Leverkusen'de 2019-20 sezonunda 45 resmi maçta 18 gol attı 9 asist yaptı. Havertz'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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