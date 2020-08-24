24.08.2020 - 15:16 |
Chelsea, Havertz'i renklerine katıyor! 100 milyon euroya...
İngiliz devi, sezonun flaş transferine imza atıyor. Leverkusen'in yıldızı Kai Havertz'i 100 milyon euroyu bulan bonservisle transfer ediyor.
Avrupa futbolunda yeni sezon için geri sayıma geçilirken Chelsea, Kai Havertz transferiyle ses getirdi.
Guardian'ın haberinde, Londra kulübü Bayer Leverkusen'e Havertz için 80 + 20 olmak üzere 100 milyon euro ödeyecek.
21 yaşındaki Alman futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Ofansif orta saha olarak oynayan genç yıldız, Bayer Leverkusen'de 2019-20 sezonunda 45 resmi maçta 18 gol attı 9 asist yaptı. Havertz'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Chelsea'nin bir diğer yeni transferi Timo Werner ilk idmanında...