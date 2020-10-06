06.10.2020 - 21:25 | | Ä°STANBUL (AA) -
Chelsea, Malang Sarr'Ä± Porto'ya kiraladÄ±
Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mÄ± Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'Ä± kiralÄ±k olarak Porto'ya gÃ¶nderdi.Â
Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mÄ± Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'Ä± kiralÄ±k olarak Porto'ya gÃ¶nderdi.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 21 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncunun sezon sonuna kadar Portekiz ekibinde forma giyeceÄŸi belirtildi.
Chelsea, Nice ile sÃ¶zleÅŸmesi sona eren FransÄ±z futbolcuyla aÄŸustos ayÄ±nda 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
Kariyerine Nice altyapÄ±sÄ±nda baÅŸlayan Sarr'Ä±n, Fransa ekibinde forma giydiÄŸi 119 maÃ§ta 3 golÃ¼ bulunuyor.
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