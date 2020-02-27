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27.02.2020 - 09:48 |

Chelsea, Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Feyenoord forması giyen Türk oyuncu Orkun Kökçü için transfer girişimlerine başladı.

Chelsea, Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

EURO 2020'de Şenol Güneş'in aday kadroya dahil etmesi beklenen Orkun Kökçü için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arsenal'in ardından Chelsea de Feyenoord'un 19 yaşındaki Türk oyuncusu Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. İngiliz ekibinin menajeri Frank Lampard'ın Orkun'u çok beğendiği ifade edildi.

Voetbal'ın haberine göre, Feyenoord EURO 2020 öncesi Orkun Kökçü'yü satmayı düşünmüyor. Rotterdam ekibinin yöneticileri genç yıldızın EURO 2020'de parlayacağından emin. 

Orkun Kökçü'yü transfer etmek isteyen takımlar arasında Arsenal'in yanı sıra Sevilla, Real Betis ve Valencia da yer alıyor. 

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 32 maçta 3 gol atıp 5 asistle oynadı.

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Chelsea, Orkun Kökçüyü transfer etmek istiyor

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