Chelsea'den rekor kâr: 173.7 milyon sterlin

İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Chelsea, son 2 transfer döneminde elde ettiği karla adeta göz kamaştırdı. Maviler, transfer yasağının da etkisiyle bu süreci verimli kapattı. Daily Mail’deki habere göre, Chelsea son 2 transfer döneminde 173.7 milyon sterlin kar yakaladı.

Sadece 38 milyon sterlini transfere harcayan Chelsea, 211 milyon sterlini kasasına koydu. Yapılan listede Avrupa’nın en karlı kulübü, tarihinin de ekonomik kazanç bakımından en iyi sürecini yakaladı. Chelsea’yi Benfica ve Ajax izledi.