Chicago Maratonu koronavirÃ¼s nedeniyle iptal edildi

Bu yÄ±l ekim ayÄ±nda dÃ¼zenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle iptal edildiÄŸi duyuruldu.Â

Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, salgÄ±nÄ±n yayÄ±lma endiÅŸesi nedeniyle bu yÄ±l ekim ayÄ±nda dÃ¼zenlenmesi planlanan maratonun iptal edilmesine karar verildiÄŸi belirtildi.Â

YarÄ±ÅŸa katÄ±lacak sporcularÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunacaÄŸÄ± ve sonraki Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde maratona katÄ±labilecekleri de vurgulandÄ±.Â

SalgÄ±n nedeniyle bu yÄ±l Chicago'nun yanÄ± sÄ±ra New York ve Boston gibi yÄ±lÄ±n Ã¶nemli maraton yarÄ±ÅŸlarÄ± da iptal edilmiÅŸti.Â

DÃ¼nyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesine gÃ¶re, ABD'de bugÃ¼ne kadar 3 milyon 454 bin 259 kiÅŸi yeni tip koronavirÃ¼se yakalanÄ±rken, salgÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 138 bin 20'ye yÃ¼kseldi.

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