10.04.2020 - 11:58 | | ANKARA (AA)
Cimnastikte 2 altÄ±n, 1 bronz madalya
UluslararasÄ± Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik DÃ¼nya KupasÄ±'nda eleme sÄ±ralamasÄ±nÄ±n nihai sonuÃ§ olmasÄ±na karar verdi, TÃ¼rkiye 2 altÄ±n, 1 bronz madalya elde ettiÂ
TÃ¼rkiye Cimnastik Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de dÃ¼zenlenen kupa, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle elemelerin ardÄ±ndan iptal edilmiÅŸti. FIG, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kararla eleme sÄ±ralamasÄ±nÄ±n nihai sonuÃ§ olmasÄ±na karar verdi.
Bu sonuÃ§lara gÃ¶re milli cimnastikÃ§ilerden Ãœmit ÅžamiloÄŸlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altÄ±n, Ferhat ArÄ±can da paralel aletinde bronz madalya elde etti.
TÃ¼rkiye Cimnastik Federasyonu, "SporcularÄ±mÄ±zÄ± ve antrenÃ¶rlerinizi tebrik ediyoruz." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
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