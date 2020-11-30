Cimnastikteki başarı tesadüf değil!

Salgın sonrasında milli sporcularımız adından söz ettirmeye devam etti. Duygu, Azra, Peri, Nil ve Eda’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Ukrayna’da zirveye çıkarak geçen yıl cimnastikte alınan madalyaların tesadüf olmadığını gösterdi.

Son yıllarda hem tesisleşmede hem de sporcu sayısında yaşanan ciddi artışlar meyvelerini vermeye devam etti. Aslında bu başarı bir ilk değildi. Geçen yıl düzenlenen Dünya Cimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak’ın halkada aldığı altın madalya, Ahmet Önder’in ise paralel aletindeki ikinciliği dünyanın dikkatini Türk sporculara vermesini sağlamıştı.

Ancak daha da önemlisi salgın sonrasında da başarı elde etmekti. Zaten milli sporcularımızın da buna cevabı gecikmedi. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda ‘3 çember 2 labut’ aletinde şampiyonluğu elde etti.

Alınan altın madalya ilk olmasının yanında olimpiyatlar için de dev bir adım olarak göze çarpıyor. Çünkü İsrail, Azerbaycan, Ukrayna gibi olimpiyat kotası almış ülkeleri geride bırakmamız cimnastikteki yükselişimizin de ayrı bir kanıtı.

Artık gözünü en yüksek yer olan olimpiyatlara çeviren milli cimnastikçilerin zirveye çıkması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Türkiye’ye dönen Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ile Eda Asar da ilk sürpriz uçakta yapıldı. Uzağın kaptanı anonsunda ‘Ülkemize şampiyonlukla dönen sporcularımızı kutlarız’ derken uçakta bulunan herkes sporcularımızı alkışlarıyla kutladı.

‘Mutlu ve gururluyuz’

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü. Milli sporcular mutlu, gururlu olduklarını, destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu’na teşekkür ettiklerini söyledi.

‘Hedef daha çok madalya’

Tüm Türkiye’yi sevince boğan altın madalya için en çok gururlanan isimlerin başında da Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen geldi.Tüm Türkiye’yi sevince boğan altın madalya için en çok gururlanan isimlerin başında da Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen geldi.Ritmik cimnastik gibi finale kalmanın “hayal” gibi görüldüğü bir branşta altın madalya alarak çok umutlandıklarını ifade eden Çelen, “Çok mutluyuz, ritmik cimnastikçilerimiz Ukrayna’da Avrupa şampiyonu oldu. Emeği geçen antrenörlerimize, teknik kadromuza özellikle de sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. Bulgaristan’da 2021 yılının haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda olimpiyat kotası mücadelesini “daha güçlü şekilde” vereceklerini dile getiren Çelen, “Burada olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonası’nda almayı başaran ülkeleri geride bırakmak bizleri mutlu etti. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna kota aldı ve biz bu ülkeleri geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

Artistik cimnastik ve aerobik cimnastikte gelen başarıların ardından ritmik cimnastik ve trampolin cimnastikte de güzel sonuçlar alındığını ifade eden Çelen şöyle devam etti: “Federasyon çatımıza en son eklenmiş parkur branşı da dahil Türk cimnastiğinin hedefi bütün branşlarda, katıldığımız her şampiyonada madalyalar kazanmaktır” diye konuştu. Başarının cimnastik ailesine ait olduğuna vurgu yapan Çelen, “Son sekiz yılda 1000 lisanslı sporcudan, 100 bin lisanslı sporcuya ulaşmamızın ve tabana yayılmamızın gelecekte ne kadar büyük başarılar getireceğinin sinyallerini tüm dünyaya vermeye başladık. İnşallah Türk cimnastiği çok daha iyi yerlere gelecek.”