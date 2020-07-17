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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı
17.07.2020 - 09:29 | | Mehmet Türel MALATYA (İHA) -

Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı

Çin ekiplerinden Schenzhen Kulübü, Yeni Malatyaspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı
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Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu.

Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Schenzhen’den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz” denildi.

Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı

Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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