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06.02.2020 - 09:03 |

Çin Futbol Federasyonu 9 kulübe lisans vermedi

Çin Futbol Federasyonu mali yükümlülükleri yerine getiremediği gerekçesiyle önümüzdeki sezon için 9 kulübe lisans verilmediğini açıkladı.

Çin Futbol Federasyonu 9 kulübe lisans vermedi

Çin Futbol Federasyonu 2 ve 3. liglerde mücadele eden 9 kulübe mali koşulları yerine getiremediği gerekçesiyle önümüzdeki sezon için lainsa vermedi. Çin Süper Ligi'nde oynayan bazı takımların da ekonomik anlamda zor günler geçirdiği öğrenilirken, alt liglerden 9 kulüp önümüzdeki sezon için lisans alamadı.

Çin Futbol Federasyonu, 9 kulübün personel ve oyuncu maaşlarını ödemediği, lisans almak için gerekli mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için lisans verilmediğini duyurdu. Resmi açıklamada, "Bu kulüpler antrenör, sporcu ve personel maaşlarını son tarih olan 3 Şubat 2020'ye kadar ödemedi. Mali yükümlülükleri yerine getiremedi." ifadelerine yer verildi.

LİSANS ALAMAYAN 9 KULÜP

Sichuan Longfor
Shanghai Shenxin
Fujian Tianxin
Guangdong Southern Tigers
Fujian Tianxin
Dalian Gigabit
Yinchuan Helanshan
Yanbian Beiguo
Jilin Baijia

Çin Futbol Federasyonu 9 kulübe lisans vermedi

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