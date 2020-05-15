Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Çin’de gözler 24 Haziran’da
15.05.2020 - 07:00 |

Çin’de gözler 24 Haziran’da

Çin Süper Ligi için yeni tarih aranıyor. Haziran ayının son haftasının en ideal zaman olduğu görüşü ağırlık kazandı.

Çin’de gözler 24 Haziran’da
ABONE OL

Koronavirüsün çıkış noktası Çin’de futbol için çalışmalar sürüyor. Çin Süper Ligi için yeni tarih aranıyor. Haziran ayının son haftasının en ideal zaman olduğu görüşü ağırlık kazandı. İtalya futbolunun efsane isimlerinden ve Guangzhou Evergrande’nin Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, “Çin’de hayat normale dönmeye başladı. Ama şu anda futbol hemen başlamayacak. Haziran ayının son haftası olarak düşünülüyor” dedi. Çin’de 24 Haziran tarihi öne çıkarken Avrupa’daki liglerin başlangıç tarihleri de takip edilecek.

Çin’de gözler 24 Haziran’da

Espanyol'un Çinli Oyuncusu Wu Lei Korona Virüsü Hakkında Konuştu

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri için tarih belli oldu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Galatasaray başkanlarına telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş ve Galatasaray başkanlarına telefon!

Emre Kocadağ: "Ahmet Nur Çebi'nin morali yüksek"

Emre Kocadağ: "Ahmet Nur Çebi'nin morali yüksek"

Giovanni Malago, Serie A için tarih verdi!

Giovanni Malago, Serie A için tarih verdi!

Sıradaki Haber