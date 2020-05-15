Çin’de gözler 24 Haziran’da

Koronavirüsün çıkış noktası Çin’de futbol için çalışmalar sürüyor. Çin Süper Ligi için yeni tarih aranıyor. Haziran ayının son haftasının en ideal zaman olduğu görüşü ağırlık kazandı. İtalya futbolunun efsane isimlerinden ve Guangzhou Evergrande’nin Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, “Çin’de hayat normale dönmeye başladı. Ama şu anda futbol hemen başlamayacak. Haziran ayının son haftası olarak düşünülüyor” dedi. Çin’de 24 Haziran tarihi öne çıkarken Avrupa’daki liglerin başlangıç tarihleri de takip edilecek.

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