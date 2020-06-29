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29.06.2020 - 07:00 |

Clichy’den Uygur Türklerine destek

Medipol Başakşehir’in sol beki Gael Clichy, Çin’in baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi.

Clichy’den Uygur Türklerine destek
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Medipol Başakşehir’in sol beki Gael Clichy, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki baskı politikalarına tepki göstererek Uygur Türklerine destek verdi. Fransız oyuncu, Uygur Türklerini temsil eden ve kan ağlayan kadının ağzını kapatan Çin Halk Cumhuriyeti bayrağına boyanmış bir elin olduğu görseli paylaşarak Uygur Türklerine destek oldu. Daha önce Mesut Özil ile Galatasaraylı Feghouli de Uygur Türklerine destek vermek amacıyla paylaşımda bulunmuştu.

Clichy’den Uygur Türklerine destek

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