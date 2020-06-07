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07.06.2020 - 09:39 |

Conor McGregor emekliliğini duyurdu

İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, flaş bir karar alarak emekliliğini duyurdu.

Conor McGregor emekliliğini duyurdu
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İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, flaş bir karar alarak emekliliğini duyurdu. McGregor, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Hey millet emekli olmaya karar verdim. İnanılmaz anılar için hepinize teşekkürler! Ne yolculuk ama!" ifadelerini kullandı.

McGregor 2016 yılında Nate Diaz'a kaybettikten bir ay sonra 'genç emekli olmaya karar verdiğini' açıklamıştı. İrlandalı dövüşçü bugüne kadar UFC dövüşlerinden 100 milyon sterlin gelir elde etti.

Conor McGregor emekliliğini duyurdu

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