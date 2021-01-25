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25.01.2021 - 23:12 | | AA

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol oyuncusu ölü bulundu

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç (29) kulüp lojmanındaki odasında ölü bulundu.

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Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç (29) kulüp lojmanındaki odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, takımın akşam gerçekleştirdiği antrenmana katılmayan Kılıç'ı merak eden arkadaşları, kulüp yetkilileri ile ailesine bilgi verdi.

Telefona cevap verilmemesi üzerine ailesi, Kılıç'ın kaldığı Kemalettin Mahallesi'ndeki kulübün lojmanına gitti.

Kılıç'ın odasında hareketsiz yattığının gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Kılıç'ın cesedi, olay yerindeki incelenmenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu lojmana gelerek bilgi aldı.

 Belediye Başkanı Sarıkurt, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, sporcunun ailesine, basketbol camiasına başsağlığı, Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol oyuncusu ölü bulundu

    Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol oyuncusu ölü bulundu
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