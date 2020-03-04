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04.03.2020 - 10:31 |

Cristiano Ronaldo annesinin son durumu hakkında konuştu: Şu an stabil

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'nun son durumu hakkında açıklama yaptı. Ronaldo açıklamasında, "Şu anda durumu stabil ve hala gözetim altında. Mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Cristiano Ronaldo annesinin son durumu hakkında konuştu: Şu an stabil
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'nun son durumu hakkında açıklama yaptı. Ronaldo açıklamasında, "Şu anda durumu stabil ve hala gözetim altında. Mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Ronaldo, "Ben ve ailem ona bakan sağlık ekibine teşekkür ediyoruz ve şu anda hepimize biraz mahremiyet verilmesini rica ediyoruz" dedi.

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro dün aniden felç geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

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