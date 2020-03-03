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03.03.2020 - 13:53 |

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Portekiz’de Nelio Mendonça Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirilen Ronaldo’nun annesinin salı sabahı 05.00’da hemen acil servisine getirildiği bildirildi. Damarlarındaki kanda pıhtılaşma meydana geldiği ve bu pıhtılaşmanın damarı tıkadığı dile getirildi. Bunun da felç durumuna yol açtığı aktarıldı.

Şu anda özel bir odada doktorlar tarafından durumunun an be an takip edildiği kaydedildi.

Ronaldo’nun henüz resmi bir açıklama yapmadığı, doktorlarla sürekli iletişimde olduğu ifade edildi.

34 yaşındaki yıldızın da Portekiz’e gitmesi bekleniyor. 

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldonun annesi felç geçirdi

 

Skorer Özel | Murat Özen
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