Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri CSKA Moskova'da Milutinov sezonu kapattı, James takıma döndü
31.01.2021 - 10:57 | | AA

CSKA Moskova'da Milutinov sezonu kapattı, James takıma döndü

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya ekibi CSKA Moskova, Nikola Milutinov'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını, Mike James'in ise takıma döndüğünü açıkladı.

CSKA Moskova'da Milutinov sezonu kapattı, James takıma döndü
ABONE OL

CSKA Moskova Kulübü, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynanan maçın ikinci çeyreğinde sağ omzundan sakatlanan Nikola Milutinov'un ameliyat edileceğini ve sezonun kalanında forma giymesinin beklenmediğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko ile yapılan maçın ardından kadro dışı bırakılan Mike James'in ise tekrar takıma dahil edildiği belirtildi.

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla Sırp pivot Milutinov 9,8 sayı, 8,6 ribaunt, ABD'li skorer James ise 20 sayı, 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

THY Avrupa Ligi'nde 23 hafta sonunda 16 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan CSKA Moskova, ikinci sırada yer aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can transferinde düğüm bugün çözülüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...

CSKA Moskovada Milutinov sezonu kapattı, James takıma döndü

    Michael Frey'in iki golü takımına yetmedi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İnanılmaz ama gerçek! Acun Ilıcalı'nın takımı...
      İnanılmaz ama gerçek! Acun Ilıcalı'nın takımı...
    2. Sivasspor'dan Boyd için teklif
      Sivasspor'dan Boyd için teklif
    3. Fernando Muslera güvencesi
      Fernando Muslera güvencesi
    4. Almanya'da amatör futbola kovid-19 darbesi
      Almanya'da amatör futbola kovid-19 darbesi
    5. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
      Yıldız oyuncu sezonu kapattı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

    Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

    Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı

    Brooklyn Nets, Iman Shumpert'ı kadrosuna kattı

    Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

    Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi kiraladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet