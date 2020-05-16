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16.05.2020 - 14:47 | | İHA

CSKA Moskova'nın doktoru korona virüsten dolayı hayatını kaybetti

Rus ekibi CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, bir süre önce yakalandığı korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

CSKA Moskova'nın doktoru korona virüsten dolayı hayatını kaybetti
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CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un korona virüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi. Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.

CSKA Moskovanın doktoru korona virüsten dolayı hayatını kaybetti

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