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10.04.2020 - 18:27 |

Cukaricki'de üç aylÄ±k maaÅŸlar peÅŸin ödendi

TÃ¼m dÃ¼nyada corona nedeniyle meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n durmasÄ±yla kulÃ¼pler oyuncularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda indirime giderken, SÄ±rp ekibi Cukaricki tam tersini yaptÄ±. Ãœcrette azalmaya gitmediÄŸi gibi, futbolcularÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ aylÄ±k maaÅŸÄ±nÄ± da peÅŸin Ã¶dedi.Â

Cukaricki'de üç aylÄ±k maaÅŸlar peÅŸin ödendi

Onur DinÃ§er / Skorer

Corona salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¼nyada futbol ligleri askÄ±ya alÄ±nÄ±rken, bu durum oyuncu sÃ¶zleÅŸmeleriyle ilgili dÃ¼zenlemeleri de beraberinde getirdi. Hemen her yerde kulÃ¼pler maÃ§larÄ±n durduÄŸu ortamda futbolculardan indirim talep ederken, bir Ã§ok takÄ±mda ciddi azalmalara gidildi. MaaÅŸlarda indirime gidildiÄŸi bir dÃ¶nemde, SÄ±rbistan 1. lig ekibi Cukaricki ise tam tersi bir uygulamaya imza attÄ±.

Ligler durdurulduÄŸunda beÅŸinci sÄ±rada bulunan Cukaricki ekibi, oyuncularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda azaltmaya gitmedi, Ã¼stÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k Ã¼Ã§ aylÄ±k Ã¼cretlerini de peÅŸin Ã¶dedi. SÄ±rbistan'Ä±n Mladost Lucani ve FK Indija kulÃ¼pleri de maaÅŸ kesintisi yapmadan yola devam edeceklerini duyurdu. Ãœlkenin Ã¶nde gelen ekiplerinden KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z ise maaÅŸlarda yarÄ± yarÄ±ya azalmaya gitti.

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Cukarickide Ã¼Ã§ aylÄ±k maaÅŸlar peÅŸin Ã¶dendi

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