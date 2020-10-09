CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 17 YaÅŸ AltÄ± KÄ±z Milli Voleybol TakÄ±mÄ±'na baÅŸarÄ± diledi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KaradaÄŸ'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen 17 YaÅŸ AltÄ± KÄ±zlar Avrupa Voleybol ÅžampiyonasÄ±'nda SÄ±rbistan'Ä± yenerek finale yÃ¼kselen milli takÄ±ma baÅŸarÄ± dileklerinde bulundu.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, SÄ±rbistan maÃ§Ä± Ã¶ncesinde milli takÄ±m idarecileri ve oyuncularla telefonda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸup, baÅŸarÄ± dileklerini iletti.Â

Ay-yÄ±ldÄ±zÄ± ekip, yarÄ± finalde SÄ±rbistan'Ä± 3-1 yenerek adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Milliler, bu akÅŸam final maÃ§Ä±nda Rusya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek ve mÃ¼sabaka TRTSpor 2'den naklen yayÄ±mlanacak.