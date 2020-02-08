CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±yla bir araya geldi

TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ± ile bir araya geldi.Â

Burhan Felek Atletizm StadÄ± ve Ã‡alÄ±ÅŸma SalonlarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, daha sonra TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ'Ä±n odasÄ±nda, A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ± oyuncularÄ±yla bir sÃ¼re sohbet etti.Â

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, NATO Parlamenter Asamblesi TÃ¼rk Delegasyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Rize Milletvekili Osman AÅŸkÄ±n Bak, AKPM TÃ¼rk Delegasyon BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ de gÃ¶rÃ¼ÅŸmede hazÄ±r bulundu.Â

Milli oyuncular, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a imzalÄ± top hediye etti.