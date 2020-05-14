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14.05.2020 - 23:34 | | AA

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray baÅŸkanlarÄ±na telefon!

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kanBeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi ile baÅŸarÄ±lÄ± bir beyin ameliyatÄ± geÃ§iren Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray baÅŸkanlarÄ±na telefon!
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TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±kan ve tedavi altÄ±na alÄ±nan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'yi telefonla arayarak ÅŸifa dileklerini iletti.

Â Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi aldÄ±ÄŸÄ± Ã‡ebi'ye ve BeÅŸiktaÅŸ camiasÄ±na geÃ§miÅŸ olsun temennisinde bulundu.

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Cengiz'e "geÃ§miÅŸ olsun" telefonu
TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, baÅŸarÄ±lÄ± bir beyin ameliyatÄ± geÃ§iren Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.Â 

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Cengiz'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi aldÄ±.Â 

ErdoÄŸan, Cengiz'in en kÄ±sa sÃ¼rede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ± temennisinde bulunurken, Galatasaray camiasÄ±na da geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi'nin Futbol TakÄ±mÄ± ile KonuÅŸmasÄ±

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