Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur" denildi.