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24.03.2020 - 17:48 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur" denildi.

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