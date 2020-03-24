Galatasaray'da Ä°kinci BaÅŸkan Abdurrahim Albayrak'Ä±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Fatih Terim de dÃ¼n akÅŸam resmi sosyal medya hesabÄ±ndan corona virÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

TecrÃ¼beli hocanÄ±n kÄ±zÄ± Buse Terim de sabahleyin yaptÄ±ÄŸÄ± videolu paylaÅŸÄ±mda, "Babam ÅŸu anda iyi, hastanede tedavi altÄ±nda. Kronik bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmamasÄ± ve sigara iÃ§memesi bu sÃ¼reÃ§te bir avantaj. Umuyorum her ÅŸey iyi olacak ve oradan Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde Ã§Ä±kacak. LÃ¼tfen zorunda kalmadÄ±kÃ§a evden dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmayÄ±n. EÄŸer ailenizden birine bir ÅŸey olursa hiÃ§bir ÅŸekilde yanÄ±na gidemezsiniz' demiÅŸti.

Hastaneden aÃ§Ä±klama geldiÂ

Hastaneden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif Ã§Ä±kan Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nergelerinde belirtilen tedavi protokolÃ¼ne hastanemizde baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Klinik bulgularÄ± iyi olan Terim'in hafif Ã¶ksÃ¼rÃ¼k dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸikayeti bulunmamaktadÄ±r. HastamÄ±zÄ±n durumu yakÄ±ndan takip edilmektedir" denildi.

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