Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs nedeniyle yapılmayacak
20.05.2020 - 22:46 |

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs nedeniyle yapılmayacak

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun koronavirüs nedeniyle yapılmayacak
ABONE OL

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da çalışmalar sürüyor

Chelsea, Fransız forveti Giroud'un sözleşmesini uzattı

Chelsea, Fransız forveti Giroud'un sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif

Trabzonspor açıkladı: 4. testlerin sonucu da negatif

Sıradaki Haber