Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı başladı

İlk gün yapılan 29 Ekim etabı, Dolmabahçe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılan saygı duruşunu takiben başladı.



Birinci gün yarışa katılan 61 yat, Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda nefes kesen mücadele verdi. 29 Ekim etabında, finişe ilk ulaşan Arkas’ın sponsorluğunda yarışan Comet A takımı Yatı oldu. Etabın kazananı ise düzeltilmiş zaman hesaplamaları sonrası ilan edilecek.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk defa düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başladı.



İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışın ilk gün yapılan 29 Ekim etabı, Dolmabahçe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi şahsiyetleri huzurunda yapılan saygı duruşunu takiben başladı. Yarışmaya katılan 61 yat sonrasında, sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı.



İlk günkü 29 Ekim etabının finiş hattına ilk ulaşanı Arkas’ın sponsorluğunda yarışan Comet A takımı Yatı oldu. Etabın kazananı, düzeltilmiş zaman hesabı ile belirlenecek.



Yarışla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu şunları söyledi; “Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir günde, Cumhuriyet Bayramı’mızda başlayan yarışlarımızda ilk günü tamamladık. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlediğimiz yarış, ülke sporumuz için de yepyeni uluslararası bir atılım anlamı taşıyor. Bugün yarışların tüm etaplarına katılacak yat sayısı 61’e ulaşmış durumda. 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günleri de yarışlarımız büyük heyecana sahne olacak ve gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda sınıflarında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. Dünya genelinde de büyük ilgi ile takip edilecek ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyonun uzun seneler büyük başarıyla gerçekleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz”.



Yarışlar tüm hızıyla sürecek



31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda ‘Mavi Vatan Kupası’ etabı gerçekleşecek. Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü ise, Kalamış Koyu’nda ‘Barbaros Hayreddin Paşa Kupası’ etabı ile etkinlik sona erecek.



Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı trofesini kazanacak.



Galataport İstanbul’un mekân, Paraf’ın platin, Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ulaşım ve NTV’nin ana medya sponsorları olduğu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın diğer sponsorluklarını Red Bull, Magdeburger Sigorta, Helly Hansen, Coca Cola İçecek ve Sport Works ile medya sponsorluklarını Alem FM ve Lig Radyo üstleniyor.