Cüneyt Çakır: "Kesinlike seyircisiz olarak başlayacak"

CEMAL ERSEN - RÖPORTAJ

FIFA kokartlı hakemimiz, “Evdeyim, sıkılıyorum deme lüksümüz yok. Hayatta kalabilmek adına, sevdiklerimizi, kendimizi korumak adına bu süreçte evde olmalıyız. Sağlık sistemimizi, dışarıda çalışmak zorunda olan emekçilerimizi korumak adına yapmalıyız bunu. Güzel günler için sabretmeliyiz” dedi

Cüneyt Çakır, Türk hakemliğinin dünyadaki yüz akı. FIFA kokartı ile yurt dışında onlarca maçta düdük çalmış, Dünya Kupası’nda ve Avrupa şampiyonalarında üst düzey karşılaşmalar yönetmiş deneyimli bir isim. Mütevazı tarzı, sosyal yaşamı, bilgi birikimi ve disiplini ile gerçek bir profesyonel. Örnek alınması gereken bir rol model.

Dünyayı titreten korona virüs, hepimiz gibi Çakır’ın da yaşamını derinden etkilemiş kuşkusuz. Hayatında neler değişmiş, futbolun geleceğine dair neler düşünüyor, hakem arkadaşları ve Türk toplumuna tavsiyeleri ne olacak, korona günleri nasıl geçiyor merak ettik ve sorduk. Cüneyt hoca da samimiyetle yanıtladı:



-Bir hakem olarak bu süreçte neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Sıkılıyor musun? Ne zamandır kendini ve aileni izole ettin? Örneğin dışarı sipariş verdiğinde gelen paketlere önlem alıyor musun? Kaygı duyuyor musun sevdiklerin adına? Psikolojin nasıl etkileniyor?

“Öncelikle salgın sürecinde vefat eden insanlarımıza Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum. Dünya genelinde kaybettiğimiz tüm insanlar için büyük üzüntü duyuyorum. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerini çok önemsiyorum. Şu günlerde yaşantımın tüm anında Covid-19 varken sağlıklı yaşamanın kurallarına uymaya çalışıyorum. Bunu tüm çevremle de paylaşıyorum ve onların da tavsiyelere uymasına özen gösteriyorum. Süreci sağlığımızı koruyarak geçirmek önemli. Geri kalan her şeyi telafi etme şansımız var, olacak, buna inanıyorum. Ama sağlığımızı korumamız gerekiyor. Mart ayı başından beri önlemlerimi sıkı şekilde alıyorum.14 mart cumartesi günü Denizli - Gençlerbirliği maçını yönetip döndükten sonra evden çıkmayarak izolasyona büyük özen gösteriyorum. Bir ayı aşkın süredir hayat böyle sürüyor. Babamı ve ailemin diğer fertlerini bile göremiyorum.



Bana iyi geldi

Bir kere şunu söylemek lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Ancak evdeyim, sıkılıyorum deme lüksümüz yok. Hayatta kalabilmek adına, sevdiklerimizi, kendimizi korumak adına bu süreçte evde olmalıyız. Sağlık sistemimizi, dışarıda çalışmak zorunda olan emekçilerimizi korumak adına yapmalıyız bunu. Kaldı ki, sıkılarak günler geçmez zaten. O yüzden bu süreçte kendime uğraşılar buluyorum. Kitap okumaya vakit ayırıyorum. Müzik dinliyorum. Eşimle sezonun normal akışı içerisinde birlikte zaman geçirme şansı bulamıyordum. Bu dönemde bolca vakit geçirme şansımız oldu. Hakemler olarak sevdiklerimize vakit ayırmayı bazen ihmal ediyoruz. Kendimizi akışa çok kaptırıyoruz. Açıkçası iyi geldi bana.



Fiziksel form durumumu korumak için evde yapabileceğim özel idmanlarıma devam ediyorum. Bizim için hazırlanmış beslenme programlarına uygun şekilde besleniyorum. Hem merkez Hakem Kurulumuzun hem de FIFA ve UEFA’nın bize gönderdikleri özel idman programları var. Onları aksatmadan yapıyorum. Mental olarak zaten her zaman hazır olmak durumundayız. Taktiksel çalışmalarımı artırdım. Bunun için çok sayıda maç, hakem, takım analizi yapıyorum. Dışarı çıkamadığımız için teknoloji vasıtasıyla sıkça siparişlerimiz oluyor. Tavsiye edilen şekilde gerekli dezenfekte işlemlerini yaparak önce içeri alıyorum. Belli bir süreden sonra ikinci kez dezenfekte ederek, kullanıma hazır hale getiriyorum. Ama şunu itiraf edeyim, gelen her poşetin içinden virüs çıkacakmış gibi endişeleniyorum.





Tabii ki kaygılıyım

Sevdiklerim ve tüm insanlık adına tabii ki kaygı duyuyorum. Ama tavsiyelere uyarak bu zorluğun üstesinden geleceğimizi, virüsün yayılmasını engelleyeceğimize inanıyorum. Evde kalmayı sıkılma olarak görmüyorum. Bunu hep birlikte geçireceğimiz daha güzel günler için bir sabretme süreci olarak görüyorum. Şimdi hem kendimiz, hem sevdiklerimiz, hem de ülkemiz için daha güzel günleri görebilmek adına hep birlikte evde kalmalıyız. Bu inanç, benim psikolojimi güçlü tutmamı sağlıyor.”



-Cüneyt Çakır şu sıkıntılı günlerde Türk halkına ne gibi tavsiyelerde bulunabilir?

“Devletimiz, bu süreci en az can kaybıyla atlatabilmemiz adına her türlü tedbiri almak için çabalıyor. Bizi sürekli bilgilendiriyor. Bizim de bu tavsiyelere uymamız şart. Kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, onlara her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Hem kendi sağlığımızı hem de tüm insanlarımızın sağlığını düşünmemiz lazım. Son sözüm “EVDE KAL TÜRKİYE.”

Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

-Futbolun ne zaman başlayacağına FIFA ve UEFA karar verecek. Sence bu kriz ne kadar daha sürer? Öngörün ve başlamasından sonra kaygıların var mı? Maçların seyircisiz oynatılması bir çözüm olabilir mi? Liglerin tamamlanmaması gibi bir durum yaşanabilir mi?

“Bir öngörüde bulunmak kolay değil. Neredeyse her gün hikaye yeniden yazılıyor. Bir ay önce kimsenin beklemediği, tahmin bile edemeyeceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Sizin de belirttiğiniz gibi üst kurulların kararlarına tabiyiz. İlgili kurullar gerekli tüm değerlendirmeleri yaparak, sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak bir karar alacaklardır. Hemen herkes liglerin bir şekilde tamamlanmasından yana fikir üretiyor. Yeter ki sağlık olsun, ötelemeler olur, geç başlar, geç biter, ara kısaltılır, bir şekilde çözüm bulunur.

Ben ilk aşamada futbol başladığında kesinlike seyircisiz olarak başlayacağını düşünüyorum. Seyircisiz futbol keyif vermese de, yaşadığımız özel durumda her türlü karar ve uygulama mümkün olabilir. Özellikle Avrupa’nın bir çok ülkesinde Haziran ayının ortalarında seyircisiz olarak futbolun başlayacağı haberlerini alıyoruz. Ama bu sadece bir öngürü şu anda.Yarınlar ne getirir bilemeyiz. Ancak şunu söyleyelim, süreç düşünülenden uzun sürebilir. Her türlü senaryoya hazır olmalıyız.”

Yeşil sahalara hasretiz ama...

Herhangi bir ülkeyle sınırlamaksızın tüm hakem arkadaşlarımız herkes gibi endişelere sahipler. Yeşil sahalara hasret çok büyük, fakat önce sağlık. Sağlıkla ilgili konular çözülsün yeter

- Dünyanın en iyi hakemlerinden birisin. Doğal olarak değişik ülkelerde hakem arkadaşların var. Onlarla konuşuyor musun? Ülkelerindeki tabloyu nasıl değerlendiriyorlar? Bir hakem gözüyle futbolun geleceğine dair endişeleri var mı?

“Pek çok ülkeden hakem arkadaşlarımla irtibat halindeyim. Açıkçası futbolun, hakemliğin ve diğer her şeyin geri planda kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Hepimizin endişesi sağlık. Özellikle Avrupa’daki hakem arkadaşlarım, İtalya’daki, İspanya’daki arkadaşlarımız çok zor günler geçiriyor. Gerçekten büyük sıkıntıları var. İşin ciddiyetini anlamak için buralara bakmak gerek. Aslında bunu herhangi bir ülkeyle sınırlamaksızın tüm hakem arkadaşlarımız herkes gibi endişelere sahipler. Yeşil sahalara hasret çok büyük, fakat önce sağlık. Sağlıkla ilgili konular çözülsün yeter, futbolla ilgili her konu sonrasında bir şekilde yoluna girer, yönetilebilir.



Bu dönemde ayrıca UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ile görüşüyorum. Devamlı iletişim halindeyiz. Bire bir görüntülü konuşuyoruz. Tıpkı MHK başkanımız Zekeriya Alp gibi. Onunla da devamlı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların yol göstericiliği önemli. Keza, UEFA eğitimcimiz Jaap Uilenberg ile de bu dönemde çok sıkı görüşüyorum. Birbirimize hem destek oluyoruz hem de motive ediyoruz. Gelecekle ilgili planlar yaparak eski başardıklarımızın üzerine neler koyabiliriz diye tartışıyoruz.”

Eğitim kesintisiz devam etmeli

MHK bu arada tıpkı seminerlerde olduğu gibi evden görselli eğitimler başlattı. Aynı zamanda Çağatay Şahan, antrenman programları hazırlayıp paylaşıyor. Bu uygulamayı nasıl buluyorsun?

“Bence çok yerinde bir uygulama. Hiç birimiz boş duramayız. Tüm hakem arkadaşlarımızın tavsiyelere gereken özeni göstereceğine inanıyorum. UEFA da aynı şekilde çalışmaya başlamıştı zaten. Eğitim şart ve kesintisiz devam etmeli. Futbol yeniden başladığında hepimiz hazır durumda olmalıyız. Maçlar yarın oynanacakmış gibi...”

Antrenman stresine girmeyin

Hakem arkadaşlarında bu süreçte neler yapmalarını önerirsin?

“Öncelikle sağlıklarına çok dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Evde kalarak pek çok fiziksel aktivite yapabilirler. Fiziksel olarak hazır kalsınlar. Bu sadece hakemlikleri için değil sağlıkları için de bir gereklilik. Şunu unutmamak lazım, maçların tekrar oynanacağı tarih açıklandığında mutlaka bu tarihten 2-3 hafta öncesinde kamp organizasyonu planı yapılacaktır. O yüzden bu dönemde dışarı çıkıp antrenman stresinde olmasınlar, özellikle de 2-3 kişilik gruplar halinde antrenmanı kesinlikle yapmamalarını tavsiye ediyorum. MHK o imkanı zamanı gelince sağlayacaktır. Evde kalıp fırsat buldukça ev halkına da saygılı olarak eski müsabakaları seyretsinler, hakem, takım analizleri yapsınlar. Mental olarak kendilerini gelecekteki maçları için hazır tutsunlar. İnsanoğlu aklı ile pek çok şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden gelecektir. Sabırlı olsunlar. Gönüllerini ferah tutsunlar.”

