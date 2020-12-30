Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin: Sağlık olmadan hiçbir şeyin olamayacağını anladık

Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 2020 yılının dünya spor ve curling camiası açısından buruk geçen bir yıl olduğunu belirttti. Başkan Kenan Şebin, "Tüm dünya ve Avrupa şampiyonaları ile birçok uluslararası turnuva maalesef yapılamadı. 2022 Kış Olimpiyatları Kota Müsabakaları iptal edildi. Erzurum'da ev sahipliğini yapacağımız Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası Elemeleri de maalesef bu süreçte iptal edildi" diye konuştu.

"TÜM ÇALIŞMALARIMIZA PANDEMİ KURALLARINA UYARAK DEVAM EDİYORUZ"

Kış Olimpiyatları'na hazırlıklarını pandemi koşullarında sürdürdüklerini anlatan Başkan Şebin, "Curling Türk Milli Takım sporcuları olarak bizler bu olumsuz şartlarda çalışmalarımıza ara vermedik, federasyon faaliyet programında yer alan kamp, lig ve turnuvalarımızı gerçekleştirdik. 2022 Kış Olimpiyatları Kota Müsabakaları 2021 yılında tekrar yapılacak ve tüm çalışmalarımızı bu yönde tüm pandemi kurallarına uyarak devam ettiriyoruz. Zorlu ve buruk geçen 2020 yılının ardından gelecek 2021 yılının sağlık ve sporu tekrar kucaklayacağımız, dünyada spor yılı olacağından eminin. Bu vesile ile herkesin 2021 yılını kutlar, sağlık ve spor dolu coşkulu bir yıl dilerim" ifadelerini kullandı.