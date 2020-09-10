D-Smart’ta dolu dolu spor!

Buna göre spor kanalları yayın akısımız aşağıdadır. LaLiga, Gloria Cup Basketbol Turnuvası,Almanya Kupası, WTA Istanbul Tenis Turnuvası, İspanya Basketbol Ligi hepsi yalnızca D-Smart ve D-Smart GO’da

11 EYLÜL CUMA

13.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART

15.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Çeyrek Final) SPOR SMART

14.30 Tofaş – Galatasaray – CANLI - 82. KANAL

17.30 Türk Telekom – Fenerbahçe Beko CANLI - (Basketbol-Gloria Cup) SPOR SMART

19.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)

21.00 WTA İstanbul Tenis Maçı 82.Kanal (Çeyrek Final)

20.30 Kızılyıldız – Pınar Karşıyaka (Basketbol-Gloria Cup) CANLI – SPOR SMART

12 EYLÜL CUMARTESİ

14.30 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final ) SPOR SMART

17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART + YOUTUBE

18.00 WTA İstanbul Tenis Maçı (Yarı Final) – CANLI 82. KANAL

19.30 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )

20.15 Basketbol Gloria Cup Maçı – CANLI – 82. KANAL

22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART

22.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – CANLI - TENERIFE – REAL MADRID – 82. KANAL

00.00 ALMANYA KUPASI 1. TUR – NURNBERG – LEIPZIG – BANT – SPOR SMART

01.30 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA – BANT – BASKONIA – BARCELONA – SPOR SMART

13 EYLÜL PAZAR

13.00 Basketbol Gloria Cup Maçı – CANLI - 82. KANAL

14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali – CANLI – 82. Kanal

15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 WTA İstanbul Tekler Finali – CANLI - 82.Kanal

19:00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – CANLI – 82. Kanal

19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART

21.00 Basketbol Gloria Cup Maçı (Eşleşme maçlara göre belli olacak) – BANT – 82. Kanal

22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART

00.00 İSPANYA BASKETBOL SÜPER KUPA FİNALİ – BANT – SPOR SMART

14 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 LALIGA ÖZEL PROGRAMI – CANLI – SPOR SMART

21.45 ALMANYA KUPASI 1. TUR - DUISBURG – DORTMUND - CANLI – SPOR SMART





