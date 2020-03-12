Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında? Daniele Rugani futbol kariyeri

Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü İtalya'da Corona virüsü futbola da sıçradı. Yapılan son dakika açıklamasında Juventus kulübünde forma giyen Daniele Rugani'de Corona virüsü tespit edildi. Stoper mevkisinde forma giyen Daniele Rugani kariyerine Empoli alt yapısında başladıktan sonra Juventus'a transfer oldu. Belirli aralıklarla Empoli'ye kiralanan Daniele Rugani'nin Corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbolseverler Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aramaya başladı.

DANİELE RUGANİ KİMDİR?

Daniele Rugani İtalya Seri A takımlarından Juventus'ta forma giyiyor. 29 Temmuz 1994 yılında İtalya'nın Sesto di Moriano ilinde dünyaya gelen Rugani profesyonel futbol kariyerine Empoli alt yapısında başladı. Stoper mevkisinde forma giyen Daniele Rugani, 1,90 boyunda!

Juventus, Rugani'nin corona virüse yakalandığını duyurdu

Juventus, Daniele Rugani'nin corona virüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada futbolcunun yakın çevresinin gözetim altına alındığı belirtildi.

İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral da Juventus forması giyiyor.