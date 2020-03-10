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10.03.2020 - 12:47 |

David Beckham'ın hedefi David Silva

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, Manchester City'nin yıldız oyuncusu David Silva'yı kardosuna katmak istiyor.

David Beckham'ın hedefi David Silva
Tolga Üsküplüoğlu / Skorer

10 yılı aşkın süredir formasını giydiği Manchester City'e bu sezon sonu veda edecek olan David Silva için David Beckham'ın harekete geçtiği, oyuncuyu kendi takımı için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Silva'nın transferi için kulüp yetkililerinin de çok istekli olduğu ortaya çıkarken özellikle David Beckham, oyuncunun takıma tecrübeleriyle çok faydalı olacağına inanıyor.

34 yaşındaki İspanyol yıldız Silva'nın City'deki başarılı macerası sona yaklaşırken, henüz bir sonraki kulübü için karar verememesi üzerine ABD'den gelen tekliflere sıcak baktığı da ifade edildi.

David Beckhamın hedefi David Silva

David Beckhamın hedefi David Silva

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