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06.03.2020 - 15:41 | | AA

Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Senegalli golcü Demba Ba, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına gelmeleri için taraftara çağrıda bulundu.

Demba Ba'dan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

Türkiye Futbol Federasyonunun Twitter hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri İstanbul'a davet eden Demba Ba, "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek." ifadelerini kullandı.

Biletleri UEFA'nın internet sitesinden satışa çıkarılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak.

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Demba Badan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline davet

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