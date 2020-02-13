Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ertelenebilir!

Yoğun kar yağışı nedeniyle stat zeminin karla kaplı olması ve yağışın da devam etmesi üzerine son karar saat 16.00da verilecek.

Kar yağışının şiddeti nedeniyle dün önce havayoluyla Kayseriye gelen Antalyaspor, akşam saatlerinde karayoluyla Sivasa ulaştı. Özellikle iki takım yetkilileri de mücadelenin oynanması yönünde karar belirtirken sabah saatlerinde Yeni 4Eylül Stadına gelen maçın 4üncü hakemi Semih Kurt da incelemelerde bulundu. Saat 16.00 civarında Sivas'taki kar yağışının azalacağı bilgisiyle maç hakkındaki son kararında o saatlerde verileceği öğrenildi.