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25.10.2020 - 12:03 | | AA

Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı.

Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı. 

Sivas ekibinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları devam ediyor.

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